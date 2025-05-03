SALUT LES P’TITS CLOUS – LE PRISME Aurillac

SALUT LES P’TITS CLOUS Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

AURILLAC DEVELOPPEMENT PRÉSENTE EN ACCORD AVEC ROBERT MAUREL : SALUT LES P’TITS CLOUSVenez danser sur le rythme des années 80 avec 14 artistes emblématiques en direct LIVE !La tournée « SALUT LES P’TITS CLOUS » dans le cadre des 40 ans du TOP 50 et présenté par MARC TOESCA, fera une halte au PRISME à AURILLAC 2h30 de show assuré, avec orchestre et danseurs

LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15