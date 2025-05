SALUTATIONS AU SOLEIL – Agde, 21 juin 2025 07:00, Agde.

Hérault

SALUTATIONS AU SOLEIL Rue de la Conque Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez (re)découvrir la puissance d’un enchaînement emblématique du yoga la Salutation au Soleil. Véritable danse du souffle et du mouvement, cette pratique fluide et dynamique est un excellent moyen de réveiller le corps, recentrer l’esprit et faire le plein d’énergie !

Au programme :

Échauffement en douceur pour préparer les articulations

Apprentissage ou révision des différentes variantes de la Salutation au Soleil

Enchaînements rythmés sur la respiration

Temps de relaxation et d’ancrage pour clôturer la séance

Les bienfaits :

Tonifie l’ensemble du corps

Renforce les muscles en profondeur

Améliore la souplesse et l’équilibre

Stimule la circulation et l’énergie vitale

Apaise le mental grâce à la concentration sur le souffle

Accessible à tous niveaux, cette séance est une belle occasion de créer un rendez-vous matinal avec soi-même… ou de s’offrir un moment régénérant à tout moment de la journée !

billetterie en ligne sur le site internet. .

Rue de la Conque

Agde 34300 Hérault Occitanie

English : SALUTATIONS AU SOLEIL

Come and (re)discover the power of an emblematic yoga sequence: the Sun Salutation. A veritable dance of breath and movement, this fluid, dynamic practice is an excellent way to wake up the body, refocus the mind and recharge your batteries!

German :

Entdecken Sie die Kraft des Sonnengrußes, einer der bekanntesten Yogaübungen. Diese fließende, dynamische Praxis ist ein wahrer Tanz des Atems und der Bewegung und ein hervorragendes Mittel, um den Körper aufzuwecken, den Geist zu zentrieren und neue Energie zu tanken!

Italiano :

Venite a (ri)scoprire il potere di una sequenza emblematica dello yoga: il Saluto al Sole. Vera e propria danza di respiro e movimento, questa pratica fluida e dinamica è un modo eccellente per risvegliare il corpo, riorientare la mente e ricaricare le batterie!

Espanol :

Ven a (re)descubrir el poder de una secuencia emblemática del yoga: el Saludo al Sol. Una verdadera danza de respiración y movimiento, esta práctica fluida y dinámica es una excelente manera de despertar el cuerpo, volver a centrar la mente y recargar las pilas

