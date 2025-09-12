SALVADOR… DU RIRE AU JAZZ Rivesaltes

SALVADOR… DU RIRE AU JAZZ Rivesaltes dimanche 25 janvier 2026.

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25

2026-01-25

Le Bergin 4tet vous propose un concert hommage au grand Henri Salvador
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Bergin 4tet offers a tribute concert to the great Henri Salvador

German :

Das Bergin 4tet bietet Ihnen ein Hommage-Konzert an den großen Henri Salvador an

Italiano :

Il Bergin 4tet presenta un concerto tributo al grande Henri Salvador

Espanol :

El Bergin 4tet presenta un concierto homenaje al gran Henri Salvador

