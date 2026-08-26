AGENDA · Toulouse
Salvation, ABC, Toulouse
jeudi 27 août 2026 · ABC · Toulouse
Informations pratiques
Salvation Jeudi 27 août, 20h45 ABC Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:45:00+02:00 – 2026-08-27T22:45:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:45:00+02:00 – 2026-08-27T22:45:00+02:00
ABC 13 rue Saint Bernard, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0947#showmovie?id=1DJN2 »}]
Avant-premiere – Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine. Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgisse…
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Café Bricol’ au bar L’Évasion, Bar l’Evasion, Toulouse 26 août 2026
- FESTIVAL RASSEMBLÉES THEATRE JULES JULIEN Toulouse 27 août 2026
- GREEN PINK! FESTIVAL Toulouse 27 août 2026
- NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE SOURIS Toulouse 27 août 2026
- P’tits Artistes 6-12 ans : Jardin imaginaire (gravure), Musée des Augustins, Toulouse 27 août 2026