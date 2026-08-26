Salvation, ABC, Toulouse

Informations pratiques

Salvation Jeudi 27 août, 20h45 ABC Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:45:00+02:00 – 2026-08-27T22:45:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:45:00+02:00 – 2026-08-27T22:45:00+02:00

ABC 13 rue Saint Bernard, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0947#showmovie?id=1DJN2 »}]

Avant-premiere – Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine. Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgisse…