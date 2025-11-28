SALVATJONAS DILUVIENNE – LO BOLEGASON Castres Cedex

SALVATJONAS DILUVIENNE Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

SalvatjonasSalvatjonas c’est deux voix au service d’une culture singulière, des tambours battant, des crins qui se frottent, des pieds qui s’agitent. Le duo est né de l’envie de partager l’immense patrimoine oral du Languedoc pour le faire découvrir, redécouvrir et à travers ses chants, créer un pont entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui. Elles vous invitent à ouvrir vos oreilles, lever le pied, ou pousser la chansonnette, au cœur de leur jardin sonore ! DiluvienneCe trio vocal et percussif puise dans les traditions occitanes. Avec ses outils d’improvisations chantés ainsi que ses influences musicales variées, Diluvienne malaxe les chants occitans, ses arrangements et ses compositions. Résultat : les balades se transforment en épopée pour vous embarquer autant dans le bal que dans une écoute contemplative !

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81