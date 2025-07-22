SALVATJONAS COMDT Toulouse

SALVATJONAS

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par un concert au Centre de ressources dédié à la culture occitane et aux musiques traditionnelles !

En 2021, Aelis Loddo et Laurie Alias se rencontrent autour d’une envie commune de chanter. De par leurs histoires familiales et leurs esthétiques personnelles, elles se sont vite orientées vers le répertoire languedocien. Depuis quatre ans, elles tirent les bouts de fils tissés par leurs aînés et parcourent les bals, veillées, festivals et stages de chants.

Le groupe est resté dans une volonté de matériel acoustique, et choisit de mettre en relief les voix grâce aux percussions variées (podorythmie, alfaia, bendir, clochettes, triangle, bouteille…) et aussi aux accompagnements mélodiques (alto, violon, guimbarde).

Enfin, cette matière est soutenue par une esthétique sonorisée fidèle et moderne, dynamique et percutante, précise et onirique. Les Salvatjonas conteront les pérégrinations d’un personnage fictif qui partira à la rencontre de fileuses, de bergères, de faucheurs, d’ouvriers, de femmes de chambres et d’intérimaires. .

Make yourself comfortable and let yourself be carried away by a concert at the Resource Centre dedicated to Occitan culture and traditional music!

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von einem Konzert im Ressourcenzentrum, das der okzitanischen Kultur und der traditionellen Musik gewidmet ist, mitreißen!

Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare da un concerto al Centro Risorse dedicato alla cultura e alla musica tradizionale occitana!

Póngase cómodo y déjese llevar por un concierto en el Centro de Recursos dedicado a la cultura occitana y a la música tradicional

