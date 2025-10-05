SALVATORE ADAMO – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

SALVATORE ADAMO Début : 2026-02-21 à 20:00. Tarif : – euros.

LABEL LN EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET TONIGHT MUSIC PRESENTE : SALVATORE ADAMOEn 60 ans de carrière, Salvatore Adamo a enthousiasmé des générations de spectateurs avec ses chansons et il nous fait l’honneur de venir jouer son répertoire sur la scène du Capitole en Champagne.De « Tombe la neige » à « Vous permettez, Monsieur » en passant par « Les filles du bord de mer », qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare. L’artiste commence sa carrière au début des années 60 et il rencontre un premier succès avec la chanson « Sans toi ma mie ». Il enchaîne pendant des décennies avec de nombreuses tournées et des titres marquants. Les albums se succèdent, sa reconnaissance est internationale et il chante dans plusieurs langues. Au fil des années Salvatore Adamo reçoit de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix International de Poésie Francophone pour l’ensemble de son œuvre. Le chanteur a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde et ses concerts sont toujours des moments intenses, partagés avec un public fidèle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51