SALVATORE ADAMO – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand
SALVATORE ADAMO – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand mercredi 7 octobre 2026.
SALVATORE ADAMO Début : 2026-10-07 à 20:30. Tarif : – euros.
LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : SALVATORE ADAMO« Tombe la neige », « Vous permettez, Monsieur », « Les filles du bord de mer », « Mes mains sur tes hanches » … Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare. Salvatore Adamo reprendra la route en 2026 et passera par l’Olympia le dimanche 22 mars 2026 !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63