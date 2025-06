RECITAL FRANCOIS-FREDERIC GUY – MUSEE MICHEL CIRY Varengeville Sur Mer

RECITAL FRANCOIS-FREDERIC GUY – MUSEE MICHEL CIRY Varengeville Sur Mer samedi 2 août 2025 .

Le concertiste international François-Frédéric Guy nous propose un magnifique récital. En miroir de trois œuvres de Ravel, dont nous fêtons cette année le cent-cinquantième anniversaire de la naissance, Bénédiction de Dieu dans la Solitude de Liszt représente musicalement la solitude spirituelle et la méditation religieuse. En seconde partie, la sonate Clair de Lune et la sonate Waldstein de Beethoven, qui constituent pour tout musicien un graal à atteindre, un sommet à gravir, une quête de l’au-delà et de l’infini. Beethoven nous emmène vers l’au-delà sans religion, mais non sans spiritualité, et rejoint peut-être ainsi, Ravel dont les miroitements des couleurs nous envoûtent et nous élèvent au-dessus de nous-mêmes… […] François-Frédéric Guy nous fait entendre tout un monde intérieur, presque. « On se serait crudans l’oreille interne de Beethoven », hasarde un spectateur à la sortie. Le Figaro

MUSEE MICHEL CIRY 6Bis, Rue Marguerite Rolle 76119 Varengeville Sur Mer 76