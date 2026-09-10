Salve Regina, Prieuré de Vivoin, Vivoin

Informations pratiques

Salve Regina Dimanche 20 septembre, 16h30 Prieuré de Vivoin Sarthe

Tarif plein : 35€ ; Tarif réduit : 28 € (moins de 26 ans, demandeur.euse d’emploi, bénéficiaire du RSA) ; Tarif groupe : 22€ par personne ; GRATUIT : moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le programme réunit les plus belles pages sacrées du répertoire baroque. Le Laudate Pueri d’Antonio Vivaldi, d’une grande intensité, ouvre le concert et déploie une écriture vocale virtuose et expressive. Suivent deux œuvres de la prèmière moitié du XVIIIe siècle italien, à la filiation évidente : l’antienne catholique Salve Regina d’Alessandra Scarlatti pièce de maturité qui répond à la tradition de célébrer à cette époque la « Messe du Salve » le samedi soir. Quant au Stabat Mater de Pergolèse, que le composiuteur écrit à l’âge de 26 ans meurtri par la maladie, il exprime les souffrances de la Vierge, mêlant le langage des passions propres à l’opéra et les chants populaires. Le programme propose ainsi un parcours où la musique sacrée se déploie dans toute sa richesse expressive, sans rupture entre les voix et les instruments, dans un même souffle créateur.

Prieuré de Vivoin 1 place des Tilleuls 72170 Vivoin Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire 0033607848529 https://www.prieure-vivoin.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-vivoin.fr/billetterie-gratuite-jeunes.html »}] Le prieuré bénédictin de Vivoin fut vraisemblablement fondé au XIe siècle (1060) par Raoul Ier vicomte de Beaumont qui fit don de l’église Saint Hippolyte de Vivoin et d’un château attenant (aujourd’hui entièrement disparu) à l’abbaye bénédictine de Marmoutier près de Tours. La date exacte de la fondation du prieuré ne peut être soutenue avec précision, la charte de fondation originale ayant disparu. Les recherches historiques ont permis de définir que le prieuré fut du XIIIe au XVIe siècle un établissement important. À la Révolution, il était avec le prieuré de Château du Loir le plus vaste des sept prieurés dépendant de Marmoutier qui existaient dans le Haut Maine. Lorsqu’il est vendu comme bien national en 1791, il ne demeure plus que quelques moines dans le prieuré. C’est à la même époque que certains des bâtiments seront rasés, tandis que le reste des bâtiments servira à des usages agricoles jusqu’au milieu du XXe siècle. Dans un état de dégradation avancé au début des années 1960, à l’initiative du maire, de l’instituteur et de la population locale, il est racheté par la municipalité qui amorce sa restauration en 1965 avec le soutien de l’émission Chefs d’œuvre en péril. Plusieurs campagnes menées par des bénévoles ont permis de le reconstruire. Cédé au département de la Sarthe en 1974, le prieuré bénéficie de travaux de reconstitution et représente aujourd’hui un joyau de l’architecture religieuse du Haut Maine. Le Prieuré de Vivoin est aujourd’hui »hui un centre artistique et culturel dédié à la musique et aux arts plastiques. Parking gratuit avec accès par les jardins.

Le programme réunit les plus belles pages sacrées du répertoire baroque. Le Laudate Pueri d’Antonio Vivaldi, d’une grande intensité, ouvre le concert et déploie une écriture vocale virtuose et deux à…

©