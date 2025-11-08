Sam 8/11 : LES PETITES BOURETTES FONT LEUR COME BACK Bateau El Alamein Paris

Les Petites Bourrettes, le groupe mythique des années 2000 ! Mais si ! Les Petites Bourrettes ! Ça veut dire quoi « Petites Bourrettes » ? Mais si… un mec ou une nana sympatoche mais un peu relou(e) et légèrement alcoolisé(e). Alors, de ces personnages sont nées des chansons. De ces chansons sont nés des albums. Les Petites Bourrettes les ont ensuite chantées sur scène, notamment au Bateau El Alamein, qui est un peu comme leur maison mais avec de l’eau en dessous. Faut pas se mentir, pas mal de gens connaissent Les Petites Bourrettes (sinon, il n’y aurait pas 1 million de vues sur youtube pour certains tubes, bah ouais). Du coup, comme disent les jeunes, il faut se dépêcher de prendre sa place pour ce concert du Come Back qui promet d’être rock’n’roll et rigolo (sans savoir encore vraiment de quel côté tout cela va pencher, on suivra le courant, le roulis de la Seine). Selon des informations à prendre encore avec précaution, il se murmure qu’ils auraient peut-être envie de faire des nouvelles chansons…

Come Back qui promet d’être rock’n’roll et rigolo

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h00 à 23h59

payant Prévente : 10.39 EUR

Sur place : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-09T00:59:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

https://www.bateauelalamein.com/agenda https://www.facebook.com/events/1393226609080478 https://www.facebook.com/events/1393226609080478