SAM AKA DR NAUD & DJ MOSSAH BAR’ILE Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Rappeur nantais, SAM débute en 2005. Il se distingue par son flow lourd bien en place, son goût des textes soignés et ses thématiques conscientes. De sa rencontre avec JM Akalmy va naître le projet « A coeur ouvert », son premier album solo puis [R]évolution. Un 3e album est en cours. Il sera accompagné sur scène par DJ Mossah (ex chanteur de Djazafaz).https://www.instagram.com/samakadrnaud/https://youtu.be/FES55Dm1QpY?feature=shared

BAR’ILE Nantes 44200