Sam Chabada dans le cadre d’octobre rose Saint-Amand-Montrond jeudi 9 octobre 2025.
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Jeudi 2025-10-09
Concert assis
Tout public
Durée 1h
Prix libre
La chorale Sam Chabada du Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Amand-Montrond compte 40 choristes. L’ensemble est dirigé et accompagné par Géraldine Camusat. Au programme, de la chanson et des musiques du monde où voix, percussions et pas de danse se mêlent pour le plus grand plaisir des oreilles. Écouter et voir Sam Chabada c’est assurément passer un bon moment ! .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Seated concert
All audiences
Duration 1h
Free price
German :
Konzert im Sitzen
Für alle Zuschauer
Dauer 1 Std
Freier Preis
Italiano :
Concerto da seduti
Tutti i pubblici
Durata 1 ora
Prezzo libero
Espanol :
Concierto sentado
Todos los públicos
Duración 1 hora
Precio gratuito
