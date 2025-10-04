« Sam’ dis -moi une histoire » accueil bébés lecteurs Bibliothèque De Quincampoix Isneauville

« Sam’ dis -moi une histoire » accueil bébés lecteurs Bibliothèque De Quincampoix Isneauville samedi 4 octobre 2025.

« Sam’ dis -moi une histoire » accueil bébés lecteurs Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Quincampoix Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Les bébés 0/3 ans sont invités avec leur accompagant (parents, nounou, tonton tata, ou grands parents) à venir partager un moment dans l’univers des histoires,comptines …

Nous conclurons cet argréable moment par une animation concocté par nos bibliothécaires.

Bibliothèque De Quincampoix Place de la mairie 76230 Quincampoix Isneauville 76230 Seine-Maritime Normandie 0667480902

Les bébés 0/3 ans sont invités avec leur accompagant (parents, nounou, tonton tata, ou grands parents) à venir partager un moment dans l’univers des histoires,comptines …

bibliothèque de QUINCAMPOIX