Sam dit bien à la piscine Complexe Sportif Gustave Jaume Pierrelatte

Sam dit bien à la piscine

Complexe Sportif Gustave Jaume Avenue Pierre de Coubertin Pierrelatte Drôme

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Nouvelle édition de Sam’dit bien à la piscine. Prêt à braver le froid extérieur pour sauter, plonger, nager en famille ?

De nombreuses activités vous attendent, des structures gonflables, et bien d’autres..

.

English :

New edition of Sam’dit bien à la piscine. Ready to brave the cold outside to jump, dive and swim with your family?

Many activities await you, including inflatables and much more…

