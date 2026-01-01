Sam dit bien à la piscine Complexe Sportif Gustave Jaume Pierrelatte
Sam dit bien à la piscine Complexe Sportif Gustave Jaume Pierrelatte samedi 24 janvier 2026.
Complexe Sportif Gustave Jaume Avenue Pierre de Coubertin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 17:30:00
2026-01-24
Nouvelle édition de Sam’dit bien à la piscine. Prêt à braver le froid extérieur pour sauter, plonger, nager en famille ?
De nombreuses activités vous attendent, des structures gonflables, et bien d’autres..
.
Complexe Sportif Gustave Jaume Avenue Pierre de Coubertin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 34 28
English :
New edition of Sam’dit bien à la piscine. Ready to brave the cold outside to jump, dive and swim with your family?
Many activities await you, including inflatables and much more…
