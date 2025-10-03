Sam Ghezzi & The Roaring Cats – Une soirée au Cotton Club LE BAL BLOMET Paris

Sam Ghezzi & The Roaring Cats – Une soirée au Cotton Club LE BAL BLOMET Paris vendredi 3 octobre 2025.

Roaring Cats est un groupe de jazz swing/hot fondé à Amsterdam en 2018 par Sam Ghezzi et Davor Stehlik. Au cours de ces années, le groupe, qui a commencé comme un quartet, s’est développé en un petit orchestre comprenant la section de cuivres.

Après plusieurs concerts dans des festivals, des salles et des sessions d’arrangement, leur répertoire s’est développé en un ensemble d’arrangements originaux de compositions des années 20 et 30, fusionnant différentes identités et idées musicales.

Leur son reflète le développement de la musique née à la Nouvelle-Orléans, symbole d’un mélange de sons provenant d’une abondance de cultures.

Dans les limites d’un langage musical qui semble éloigné dans le temps mais proche des expressions artistiques les plus naturelles et spontanées, ils ont relevé le défi de donner une valeur et une nouvelle signification aux racines du jazz.

En combinant un contenu artistique et divertissant, ils offrent une manière unique de se produire qui capte l’intérêt des amateurs d’art et des connaisseurs de jazz, ainsi que celui d’un public moins expérimenté.

Leur approche leur permet d’exprimer des idées musicales de la manière la plus variée qui soit, en empruntant différents chemins pour explorer la beauté de la simplicité.

Sam Ghezzi et ses Roaring Cats recréent l’atmosphère endiablée du célèbre cabaret new yorkais où se goûtaient les plaisirs interdits de la prohibition aux rythmes de Cab Calloway et Duke Ellington.

Le vendredi 03 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 18 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-03T20:00:00+02:00_2025-10-03T22:00:00+02:00

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo