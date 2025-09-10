Sam le Gourmignon La Fère

Rencontre avec Julianne Bosch, autrice de Sam le Gourmignon à la Bibliothèque de la Fère le 10 septembre de 13h30 à 17h30.

Au programme, lecture du livre, ateliers créatifs, et lecture inédite du nouveau livre.

Gratuit, réservation conseillée.

Informations et renseignements bibliotheque@ville-lafere.fr ou 06 34 39 71 42 0 .

La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 39 71 42

