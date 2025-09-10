Sam le Gourmignon La Fère
Sam le Gourmignon La Fère mercredi 10 septembre 2025.
Sam le Gourmignon
La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 13:30:00
fin : 2025-09-10 17:30:00
Date(s) :
2025-09-10
Rencontre avec Julianne Bosch, autrice de Sam le Gourmignon à la Bibliothèque de la Fère le 10 septembre de 13h30 à 17h30.
Au programme, lecture du livre, ateliers créatifs, et lecture inédite du nouveau livre.
Gratuit, réservation conseillée.
Informations et renseignements bibliotheque@ville-lafere.fr ou 06 34 39 71 42 0 .
La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 39 71 42
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sam le Gourmignon La Fère a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard