SAM MORRIL – ALHAMBRA Paris mardi 21 octobre 2025.

SAM MORRIL Début : 2025-10-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Sam Morril est l’un des humoristes de stand-up les plus prometteurs de New York et l’un des meilleurs auteurs de blagues de la scène actuelle. Il était un intervenant régulier dans l’émission This Week at the Comedy Cellar sur Comedy Central, où il apparaissait fréquemment lorsqu’il n’était pas en tournée à travers les États-Unis. Il a été nommé parmi les « Comics to Watch » de Comedy Central en 2011 et a effectué plusieurs passages remarqués dans The Late Show with Stephen Colbert, The Late Late Show with James Corden et Conan. Il a également participé à Last Comic Standing, America’s Got Talent, Inside Amy Schumer et The Joe Rogan Experience. On peut l’entendre sur le podcast We Might Be Drunk, qu’il co-anime avec Mark Normand, et le voir dans l’émission That’s My Time with David Letterman sur Netflix. Son dernier spectacle, Sam Morril: You’ve Changed, est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.Auparavant, Sam avait auto-produit son spectacle Up On The Roof, dans lequel il raconte son expérience de la scène en pleine pandémie de COVID. En février 2020, il a sorti son troisième spectacle I Got This sur la chaîne YouTube de Comedy Central, qui a dépassé 1,5 million de vues en deux semaines. En 2022, Sam a lancé son spectacle Netflix Same Time Tomorrow, désormais disponible sur sa chaîne YouTube.En 2015, l’humoriste a enregistré son premier album Class Act avec Comedy Central Records, qui s’est hissé à la première place sur iTunes et a figuré dans de nombreux classements des 10 meilleurs albums. Il est également apparu dans la quatrième saison de The Half Hour sur Comedy Central. Son premier spectacle d’une heure, Sam Morril: Positive Influence, produit par Amy Schumer, a été diffusé sur Comedy Central en 2018. Morril a également été l’animateur de sa propre émission People Talking Sports sur MSG, qui a duré deux saisons et a été nommée aux Emmy Awards®. On peut aussi l’apercevoir dans une courte apparition dans le film nommé aux Oscars, Joker. Sa dernière tournée mondiale de stand-up, The Class Act Tour, a connu un énorme succès, avec plus de 80 spectacles joués à guichets fermés à travers le monde.LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699.Le nombre de place est limité à 6 par commande.

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75