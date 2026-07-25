Informations pratiques

Chuelles

SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous

10 Rue des Écoles Chuelles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Sortie footing ouverte à tous

SAM’BALADE Sortie Footing ouverte à tous à Chuelles Rendez-vous 9h30 devant la mairie 2 boucles de 5 km (possibilité de faire 5 ou 10 kms) Allure adaptée aux présents Chien tenu en laisse bienvenus Niveau minimum courir quelques kms, pas de chrono limite. Dans l’esprit SAM RUN TRAIL convivialité, plaisir avant tout! .

10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 51 93 35 62 samruntrail@gmail.com

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English :

Jogging outing open to %E0 everyone

L’événement SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous Chuelles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO