SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous Chuelles
dimanche 2 août 2026 · Chuelles
Informations pratiques
Chuelles
SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous
10 Rue des Écoles Chuelles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Sortie footing ouverte à tous
SAM’BALADE Sortie Footing ouverte à tous à Chuelles Rendez-vous 9h30 devant la mairie 2 boucles de 5 km (possibilité de faire 5 ou 10 kms) Allure adaptée aux présents Chien tenu en laisse bienvenus Niveau minimum courir quelques kms, pas de chrono limite. Dans l’esprit SAM RUN TRAIL convivialité, plaisir avant tout! .
10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 51 93 35 62 samruntrail@gmail.com
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English :
Jogging outing open to %E0 everyone
L’événement SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous Chuelles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO