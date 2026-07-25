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AGENDA · Courtenay

SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous Courtenay

dimanche 16 août 2026 · Courtenay

SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous Courtenay

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
1 Place Honoré Combe
Ville
45320 Courtenay
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Courtenay

SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous

1 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

SAM RUN TRAIL Sortie Footing ouverte à tous
SAM’BALADE Sortie Footing ouverte à tous à Courtenay Rendez-vous 9h30 devant la mairie 2 boucles de 5 km (possibilité de faire 5 ou 10 kms) Allure adaptée aux présents Chien tenu en laisse bienvenus Niveau minimum courir quelques km, pas de chrono limite. Dans l’esprit SAM RUN TRAIL convivialité, plaisir avant tout!   .

1 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire   samruntrail@gmail.com

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English :

SAM RUN TRAIL Jogging Event Open to %E0 Everyone

L’événement SAM RUN TRAIL Sortie footing ouverte à tous Courtenay a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO