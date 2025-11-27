SAM SAUVAGE 1ERE PARTIE – L’Astrolabe Orleans

SAM SAUVAGE 1ERE PARTIE Début : 2026-03-11 à 20:30. Tarif : – euros.

SAM SAUVAGE (INDIE POP)Une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat, dandysme apparent. Une voix grave, délivrant une singularité autant magnétique que confidente, instantanément identifiable, qui se glisse dans les oreilles, l’intimité ou le vacarme, dans le sillage d’un Arthur H ou de Feu ! Chatterton. Sam Sauvage a aussi la généreuse chevelure ébouriffée et des idées décoiffantes.

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45