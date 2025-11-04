Sam Sauvage + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 20:30 – 23:30

Gratuit : non

La musique de ce jeune homme de 24 ans est l’addition de ses influences (pop, chanson, electro) et des ses idées décoiffantes. Chanteur-auteur-compositeur autodidacte, il manie l’art des mélodies entêtantes, de l’écriture percutante et d’une personnalité attachante, mélange de tendresse, d’autodérision et de nostalgie dansante.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/sam-sauvage-1ere-partie-13032026-1930