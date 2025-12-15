Sam Sauvage + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Sam Sauvage + 1ère partie Vendredi 13 mars 2026, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T23:30:00+01:00

La musique de ce jeune homme de 24 ans est l’addition de ses influences (pop, chanson, electro) et des ses idées décoiffantes. Chanteur-auteur-compositeur autodidacte, il manie l’art des mélodies entêtantes, de l’écriture percutante et d’une personnalité attachante, mélange de tendresse, d’autodérision et de nostalgie dansante.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/sam-sauvage-1ere-partie-13032026-1930 »}]

