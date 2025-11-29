SAM SAUVAGE DINAA – Sam Sauvage Dinaa – LA CARTONNERIE – CLUB Reims

SAM SAUVAGE DINAA – Sam Sauvage Dinaa – LA CARTONNERIE – CLUB Reims samedi 29 novembre 2025.

SAM SAUVAGE DINAA – Sam Sauvage Dinaa Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : SAM SAUVAGE DINAADans le cadre du Festival CharabiaDinaa. Authentique, mélancolique, mais toujours solaire, elle transforme ses histoires en chansons. Depuis deux ans, elle sillonne la France, seule avec sa guitare. Autrice, compositrice et interprète, Dinaa s’impose rapidement comme l’une des jeunes rookies les plus prometteuses de la scène française, portée par un travail acharné et une énergie rare.Sam Sauvage : Une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat. Une voix grave, délivrant une singularité autant magnétique que confidente. Imparable performeur sur scène, la justesse ses intentions d’interprétation, sa gestuelle dégingandée façon Talking Heads et son naturel confondant emportent déjà la mise.Louise XIV prend racine à Strasbourg au printemps 2023. Trois musicien.nes, compositeur.ices et multi-instrumentistes aux histoires, esthétiques et expériences différentes. Trois artistes dont les valeurs et la sensibilité se retrouveront, en quelques mois, dans une musique inspirée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51