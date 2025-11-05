Sam Sauvage en concert + première partie Le Cargö Caen

Sam Sauvage en concert + première partie

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat.

Une voix grave, délivrant une singularité autant magnétique que confidente. Qui se glisse dans les oreilles, l’intimité ou le vacarme. Sam Sauvage a aussi la généreuse chevelure ébouriffée et des idées décoiffantes.

Chez lui, un sens mélodique fluide et sans complexe, une poésie brute, sensible et authentique, un sens de l’observation affiné, le goût des autres, et plus particulièrement pour les marginaux, les noctambules et les rêveurs égarés. C’est cette ouverture vers l’humain et la société qui transpire dans Les gens qui dansent (j’adore), premier single annonciateur d’un EP à venir au printemps. Sam Sauvage y fait l’inventaire des différents traits comportementaux et humains, spoken word impavide et à la nonchalance accrocheuse, swing robotique qui entre en confrontation avec une guitare western, tendresse empreinte d’une mélancolie sous- jacente. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Sam Sauvage en concert + première partie

A face, a demeanor, a charisma with instant appeal.

A deep voice, delivering a singularity as magnetic as it is confident. A voice that slips into your ears, into intimacy or into the din. Sam Sauvage also has a generous head of tousled hair and some hair-raising ideas.

German : Sam Sauvage en concert + première partie

Ein Gesicht, ein Aussehen, ein Charisma, das sofort Sympathien weckt.

Eine tiefe Stimme, die eine Einzigartigkeit ausstrahlt, die sowohl magnetisch als auch vertraulich ist. Sie schleicht sich in die Ohren, in die Intimität oder in den Lärm. Sam Sauvage hat auch großzügige, zerzauste Haare und haarsträubende Ideen.

Italiano :

Un volto, un atteggiamento, un carisma dal fascino immediato.

Una voce profonda, che offre una singolarità tanto magnetica quanto sicura. Una voce che scivola nelle orecchie, nell’intimità o nel frastuono. Sam Sauvage ha anche un’abbondante chioma di capelli arruffati e alcune idee da far drizzare i capelli.

Espanol :

Un rostro, un porte, un carisma con atractivo instantáneo.

Una voz profunda, que transmite una singularidad tan magnética como segura. Una voz que se cuela en los oídos, en la intimidad o en el estruendo. Sam Sauvage también tiene una generosa cabellera despeinada y algunas ideas espeluznantes.

