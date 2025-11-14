SAM SAUVAGE Le Rocher de Palmer Cenon

SAM SAUVAGE Vendredi 14 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T23:30:00

Fin : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T23:30:00

Le Boulonnais Hugo Brebion trace un sillon faussement simple et vraiment singulier. À la croisée de la pop, de la chanson et de l’électro, sa musique est l’addition de ses influences autant que de sa capacité à s’imprégner du réel et de l’air du temps. Chanteur-auteur-compositeur autodidacte, il manie l’art des mélodies entêtantes aussi bien que celui de l’écriture percutante. Du haut de ses 24 ans, Sam Sauvage marque par sa personnalité attachante, mélange sincère de tendresse, d’autodérision et de nostalgie dansante. Repéré sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos à succès enregistrées dans sa chambre-studio, Sam Sauvage a confirmé l’accueil positif réservé à son premier EP, le bien nommé Prémices (2023), en enchaînant ses premiers concerts et sa présence scénique a fait le reste. 2025 marque une étape nouvelle avec sa sélection dans la promotion du Chantier des Francofolies et son entrée dans l’écurie Wagram.

Dernier album : Sam Sauvage, 2025, Cinq7

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

