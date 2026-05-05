SAM SAUVAGE, Le Rocher de Palmer, Cenon

SAM SAUVAGE Mercredi 21 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 30€ | Tarif Abonné.e : 27€ | Tarif Infidèle : 28€ | Tarif PMR/PSH : 27€ | Carte Jeune Bdx Métropole 1 achetée – la même offerte : 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T20:30:00+02:00 – 2026-10-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T20:30:00+02:00 – 2026-10-21T23:30:00+02:00

Depuis une petite dizaine d’années, le jeune Boulonnais de 25 ans écrit, compose et chante dans les bars, restos et petites salles. Un préambule avant de marquer les esprits en premières parties de quelques beaux noms comme Zaho de Sagazan ou les Sparks. Il faut dire que Sam Sauvage a de solides cordes à son arc. Cette voix d’abord, grave, puissante, presque troublante sur ce visage adolescent. Ses textes ensuite, acérés et lucides, croquent avec perspicacité le temps présent et sa promesse du pire, tout en célébrant une jeunesse désabusée, mais combative ; des fragments de quotidien posés sur des compositions aux rythmiques entraînantes, portées par des synthés entêtants. Et puis cette présence magnétique, cette folie sauvage que le dandy 80’s incarne avec une intensité contagieuse, une générosité sans artifice, une envie jubilatoire et urgente de nous faire entrer dans sa danse.

Dernier album : Mesdames, Messieurs! 2026, Cinq 7

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/sam-sauvage-21102026-1830 »}]

Tignasse brune, silhouette dégingandée, voix marquante par son timbre grave : mesdames, messieurs, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, Sam Sauvage et sa pop aux accents new wave s’apprêtent à … Chanson France