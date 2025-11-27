SAM SAUVAGE MARLON MAGNÉE – SAM SAUVAGE MARLON MARGNÉE – CABARET BOTANIQUE Rennes

SAM SAUVAGE MARLON MAGNÉE – SAM SAUVAGE MARLON MARGNÉE Début : 2026-04-08 à 21:00. Tarif : – euros.

SAM SAUVAGEFrance / French IndieUne gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat. Une voix grave, délivrant une singularité autant magnétique que confidente. Qui se glisse dans les oreilles, l’intimité ou le vacarme. Sam Sauvage a aussi la généreuse chevelure ébouriffée et des idées décoiffantes. Imparable performeur sur scène (il enchaîne une série de Pop Up du label à Paris, dont 4 déjà complets), la justesse ses intentions d’interprétation, sa gestuelle dégingandée façon Talking Heads et son naturel confondant emportent déjà la mise. Le jeune garçon de vingt-quatre ans appartient à cette génération instinctive qui ne réfrène pas leurs élans.

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35