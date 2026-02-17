Sam Sauvage Troyes

Sam Sauvage

Sam Sauvage, originaire de Boulogne-sur-Mer, incarne une nouvelle voix indomptable de la pop française. Nommé aux Victoires de la Musique en tant que Révélation masculine, il vient de sortir son premier album, Mesdames, Messieurs !, un disque intense où l’intime, le social et le politique se percutent sans détour.



C’est avant tout sur scène que Sam Sauvage impose pleinement sa singularité. Habité, frontal, viscéral, il incarne et vit chacune de ses chansons. Une voix puissante et un corps en tension servent une interprétation sans artifice forgée à force de concerts, de festivals et de premières parties (Zaho de Sagazan, Eddy de Pretto, Clara Lucian, Feu! Chatterton…).



Chaque concert est une décharge émotionnelle, où l’urgence du propos et la sincérité de l’interprétation laissent une empreinte durable. Sam Sauvage est un artiste de l’instant, du risque, du vivant. .

