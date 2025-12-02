SAMÂ-Ï, ALEP LA COSMOPOLITE FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan
SAMÂ-Ï, ALEP LA COSMOPOLITE FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan dimanche 29 mars 2026.
SAMÂ-Ï, ALEP LA COSMOPOLITE FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 42 – 42 – 80
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 18:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
A l’Eglise des Dominicains, Une odyssée musicale au cœur d’un Proche-Orient d’antan
.
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com
English :
At the Eglise des Dominicains, a musical odyssey into the heart of the Middle East of yesteryear
L’événement SAMÂ-Ï, ALEP LA COSMOPOLITE FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Perpignan a été mis à jour le 2025-12-02 par PERPIGNAN TOURISME