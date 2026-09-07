« Sama Leï » par la Fausse Compagnie, Bassin des Grands Près – Aire de pique-nique, Gometz-le-Châtel

Informations pratiques

« Sama Leï » par la Fausse Compagnie Dimanche 20 septembre, 11h00 Bassin des Grands Près – Aire de pique-nique Essonne

Capacité sur place de 150 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Sama Leï – Fausse Compagnie

✦ Aventure poétique intuitive

Une aventure poétique intuitive. Écouter le désir. Le laisser sʼinstaller en nous et en ceux qui nous entourent. Se sentir guidés par les lieux, événements, rencontres, sans a priori ni anticipation. Nos expériences et répertoire en bagages, goûter à cette fragilité de lʼinstant présent. Et jouer, chanter, entrer dans la vibration de nos instruments. Ouvrir les cœurs, se relier les uns aux autres, se surprendre. Que chacun alors se sente libre dʼhabiter ce nouvel espace autour de nos musiques et de nos présences.

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

Bassin des Grands Près – Aire de pique-nique All. de la Source 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France En bus : 5307 – arrêt Sans Soucis (7 min à pied)

L’accès n’est pas aux normes PMR mais accessible à un fauteuil avec de l’aide.

Spectacle « Sama Leï »