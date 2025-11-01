Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Samain er Maneguen Guénin

Samain er Maneguen Guénin samedi 1 novembre 2025.

Samain er Maneguen

11 village Er Roc’h Guénin Morbihan

A 16h, randonnée nocturne proposée par Skol Ar Louarn.
Ateliers tournage de crêpes et bricolage à 14h
5€/adulte, gratuit pour les moins de 16 ans.   .

11 village Er Roc’h Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 75 64 35 14 

