Samain er Maneguen Guénin
Samain er Maneguen Guénin samedi 1 novembre 2025.
Samain er Maneguen
11 village Er Roc’h Guénin Morbihan
A 16h, randonnée nocturne proposée par Skol Ar Louarn.
Ateliers tournage de crêpes et bricolage à 14h
5€/adulte, gratuit pour les moins de 16 ans. .
11 village Er Roc’h Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 75 64 35 14
