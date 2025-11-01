SaMain Fête des ombres Omont

Jardins d’art Omont Ardennes

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Venez célébrer la transition entre les saisons claire et sombre où notre monde flirte avec l’autre. Au programme feux, poésie, théâtre et déambulation. Rendez-vous à l’ancien lavoir d’Omont le samedi 1er novembre pour un accueil à 14h36.

Jardins d’art Omont 08430 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com

English :

Come and celebrate the transition between the light and dark seasons, when our world flirts with the other. On the program: fires, poetry, theater and strolling. Meet at the old Omont washhouse on Saturday, November 1, at 2.36pm.

German :

Feiern Sie den Übergang zwischen der hellen und der dunklen Jahreszeit, in der unsere Welt mit der anderen flirtet. Auf dem Programm stehen Feuer, Poesie, Theater und ein Spaziergang. Treffpunkt am alten Waschhaus von Omont am Samstag, den 1. November, um 14.36 Uhr.

Italiano :

Venite a celebrare il passaggio tra la stagione della luce e quella del buio, quando il nostro mondo flirta con l’altro. In programma: fuochi, poesia, teatro e vagabondaggio. Appuntamento al vecchio lavatoio di Omont sabato 1 novembre alle 14.36.

Espanol :

Venga a celebrar la transición entre las estaciones clara y oscura, cuando nuestro mundo coquetea con la otra. En el programa: fuegos, poesía, teatro y vagabundeo. Nos vemos en el antiguo lavadero de Omont el sábado 1 de noviembre a las 14.36.

