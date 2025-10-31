Samain, le Nouvel An Celte Saint-Quay-Portrieux
Esplanade du casino Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Venez prendre part à la Samain, le Nouvel An Celte pour la 11ème édition. Une grande soirée de spectacles rassemblera petits et grands.
16h 22h
Marché artisanal, animations, restauration et buvette (plus de 20 exposants attendus)
17h 17h30
Concert Korrus Esplanade du Casino
18h15 19h15
Défilé des comités de quartier (arrivée sur l’Esplanade du Casino)
18h30 19h
2e concert de Korrus Esplanade du Casino
19h30 20h30
Spectacle Ankou, l’expérience Cie Les Tisseurs de Brumes
Conte, feu et pyrotechnie Esplanade du Casino
Vers 20h30
Feu d’artifice tiré au-dessus de la piscine d’eau de mer
Tout au long de l’après-midi et de la soirée
Illumination et décoration du mini-golf
Presse à pommes
Déambulations poétiques et féeriques
Kalyoumkha, les Gardiens de l’éveil (Echassiers et danseuse)
Rêve d’Orée (Echassierss) .
Esplanade du casino Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
