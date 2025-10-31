Samain, le Nouvel An Celte Saint-Quay-Portrieux

Esplanade du casino Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Venez prendre part à la Samain, le Nouvel An Celte pour la 11ème édition. Une grande soirée de spectacles rassemblera petits et grands.

16h 22h

Marché artisanal, animations, restauration et buvette (plus de 20 exposants attendus)

17h 17h30

Concert Korrus Esplanade du Casino

18h15 19h15

Défilé des comités de quartier (arrivée sur l’Esplanade du Casino)

18h30 19h

2e concert de Korrus Esplanade du Casino

19h30 20h30

Spectacle Ankou, l’expérience Cie Les Tisseurs de Brumes

Conte, feu et pyrotechnie Esplanade du Casino

Vers 20h30

Feu d’artifice tiré au-dessus de la piscine d’eau de mer

Tout au long de l’après-midi et de la soirée

Illumination et décoration du mini-golf

Presse à pommes

Déambulations poétiques et féeriques

Kalyoumkha, les Gardiens de l’éveil (Echassiers et danseuse)

Rêve d’Orée (Echassierss) .

Esplanade du casino Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

