Samarah en Concert : Voyage musical en Orient Bibliothèque Goutte d’Or Paris
Samarah en Concert : Voyage musical en Orient Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 13 décembre 2025.
Au son du oud, du violon et du chant et aux
rythmes des percussions, laissons nous porter sur les rives de la Méditerranée
en passant par le
Liban, l’Egypte, la Turquie, le Maghreb et l’Espagne…
Avec Soraya
Sehili au oud et au chant, Françoise Ruscher au violon, Lucie Louvrier
aux percussions
Le samedi 13 décembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit
Sur inscription
Tout public.
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/