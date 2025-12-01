Samarah en Concert : Voyage musical en Orient Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Samarah en Concert : Voyage musical en Orient Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 13 décembre 2025.

Au son du oud, du violon et du chant et aux

rythmes des percussions, laissons nous porter sur les rives de la Méditerranée

en passant par le

Liban, l’Egypte, la Turquie, le Maghreb et l’Espagne…

Avec Soraya

Sehili au oud et au chant, Françoise Ruscher au violon, Lucie Louvrier

aux percussions

Voyage musical en orient : au son du oud, du violon et du chant et aux rythmes des percussions

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Sur inscription

Tout public.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/