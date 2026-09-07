Informations pratiques

Amiens

SAMARAM

Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La 3e édition de la Samaram aura lieu le 10 octobre 2026. La Samara c’est une randonnée et une course festive de sports de pagaie (canoë, kayak, stand-up paddle, pirogue, dragon boat), organisée par le Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Somme. Elle est ouverte à tous les publics, des parfaits débutants aux compétiteurs confirmés.

Pour cette édition 2026, les participants s’élanceront sur un parcours d’environ 8 kilomètres sur la Somme. Le départ s’effectue depuis l’écluse de Montières à Amiens pour une arrivée inédite au célèbre Parc archéologique de Samara à La Chaussée-Tirancourt.

Il est possible de s’inscrire soit pour la randonnée-découverte (pour le plaisir de ramer à son rythme), soit pour la course open « élite » (pour le chrono). Un village d’activités gratuit est installé à l’arrivée avec des initiations, des baptêmes nautiques pour le public, des food-trucks et des DJ.

La 3e édition de la Samaram aura lieu le 10 octobre 2026. La Samara c’est une randonnée et une course festive de sports de pagaie (canoë, kayak, stand-up paddle, pirogue, dragon boat), organisée par le Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Somme. Elle est ouverte à tous les publics, des parfaits débutants aux compétiteurs confirmés.

Pour cette édition 2026, les participants s’élanceront sur un parcours d’environ 8 kilomètres sur la Somme. Le départ s’effectue depuis l’écluse de Montières à Amiens pour une arrivée inédite au célèbre Parc archéologique de Samara à La Chaussée-Tirancourt.

Il est possible de s’inscrire soit pour la randonnée-découverte (pour le plaisir de ramer à son rythme), soit pour la course open « élite » (pour le chrono). Un village d’activités gratuit est installé à l’arrivée avec des initiations, des baptêmes nautiques pour le public, des food-trucks et des DJ. .

Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

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English :

The 3rd edition of Samaram will take place on October 10, 2026. Samaram is a festive paddling event (canoeing, kayaking, stand-up paddleboarding, dugout canoeing, dragon boat racing) organized by the Somme Departmental Canoe-Kayak Committee. It is open to everyone, from complete beginners to experienced competitors.

For the 2026 edition, participants will set off on a course of approximately 8 kilometers on the Somme River. The race starts at the Montières lock in Amiens and features a brand-new finish line at the famous Samara Archaeological Park in La Chauss%Ée-Tirancourt.

You can register either for the discovery paddle (to enjoy paddling at your own pace) or for the “open–elite” race (for a timed event). A free activity village will be set up at the finish line, featuring introductory sessions, water sports tryouts for the public, food trucks, and DJs.

L’événement SAMARAM Amiens a été mis à jour le 2026-09-07 par ADRT80