SAMBA BOUFFON FESTIVAL Fabrègues

Fabrègues

SAMBA BOUFFON FESTIVAL

36 Rue du Languedoc Fabrègues Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Que votre volonté soit Fête !

Le Samba Bouffon Festival revient au Domaine de Mirabeau, pour sa deuxième édition !

Le vendredi 8 mai 2026 de 14h à 00h !

Que votre volonté soit Fête !

Le Samba Bouffon Festival revient au Domaine de Mirabeau, pour sa deuxième édition !

Le vendredi 8 mai 2026 de 14h à 00h !

Ouvre les bras et viens faire éclater ta joie !

Pour petit rappel, Le Domaine de Mirabeau est un lieu engagé dans l’agriculture biologique, l’insertion sociale et la préservation de la biodiversité.

Pendant notre parcours en insertion, nous avons décidé de créer l’association Pas de Chichi et de proposer des évènements culturels pour mettre en lumière ce lieu solidaire et engagé, cet écrin de beauté, véritable coup de cœur dans nos âmes d’artistes.

Il est également essentiel pour nous de favoriser la culture, le lien social et territorial au cœur de la vie de notre village, là ou s’inscrivent nos racines, et de proposer aux habitants de Fabrègues de se réapproprier ce Domaine communal pour qu’il devienne un véritable espace de partage, de rencontres intergénérationnelles, d’arts et de joie.

AU PROGRAMME

14h Ouverture des portes

14h20h Marché des Artisans et Friperie Solidaire

(Prévoyez de la monnaie pour vous offrir une fripe, une paire de boucles d’oreilles, une tisane ou tout autre trésor)

15h30 French Touch made in Germany. Spectacle tout public.

18h Starsky Minute. Cie la Dépliante. Spectacle déconseillé aux -10 ans.

19h30 À table ! Avec une boisson locale et une bonne quiche maison avec les légumes du Domaine, accompagnée d’une salade bien fraîche.

Ici, ça pousse pas loin et ça finit dans ton assiette.

Du local, du simple, du bon.

Comme nous.

21h Konvoi Exceptionnel. Concert Zouk/Kompa

00h Fermeture .

36 Rue du Languedoc Fabrègues 34690 Hérault Occitanie sambabouffonfestival@gmail.com

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English : SAMBA BOUFFON FESTIVAL

Let your will be Feast!

The Samba Bouffon Festival returns to the Domaine de Mirabeau for its second edition!

Friday, May 8, 2026 from 2pm to midnight!

L’événement SAMBA BOUFFON FESTIVAL Fabrègues a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER