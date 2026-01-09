Samba De La Muerte

Carrouges Orne

2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Après la tournée nationale de l’album Ornament et pour célébrer les 10 ans de Colors, leur tout premier disque, Samba De La Muerte a imaginé une tournée itinérante à vélo en Normandie. Une halte pour le Printemps de la Chanson dans l’Orne s’imposait, un territoire important dans la vie de l’artiste (Adrien Leprêtre), là où il a grandi mais aussi puisé son inspiration afin d’illustrer son dernier opus d’une matière sonore provenant de la nature et des forêts de la région.

Revenir sur ses traces et continuer à contempler le paysage grâce à un moyen de transport intemporel et naturel. Créer l’expérience mais aussi se connecter, en tant qu’artiste, à des valeurs éthiques grâce à une alternative viable dans un monde qui prend de plus en plus conscience de son impact écologique. Le groupe jouera donc en acoustique dans des lieux sensibles à ces questions environnementales. Une forme de diffusion de leur répertoire qui permettra, aussi, de créer des moments intimistes avec le public.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine. .

D16 Carrouges 61320 Orne Normandie

