Toulouse

SAMBA RESILLE (FETE DE LA MUSIQUE)

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique Batucada dans une ville pour Tous !

Depuis plus de quinze ans, l’association Samba Résille propose des ateliers de batucada en direction de personnes en situation de handicap, avec comme objectif de changer le regard sur la personne handicapée, via notamment des temps de concerts face à un public ordinaire. Dans ces moments, les personnes en situation de handicap sont perçus comme des artistes, montrent leurs talents, et deviennent acteurs de la vie de leur quartier et de la ville.

Vous pouvez venir les voir et les encourager !

– De 20h à 21h00 Vous pouvez retrouver les groupes de batucada jeune rue d’Alsace-Lorraine (à côté du manège côté Jeanne d’Arc)

– De 21h00 à 00h La compagnie déambule dans les rues de Toulouse, d’Alsace-Lorraine au Square Charles-De-Gaulle .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Fête de la Musique Batucada in a city for everyone!

L’événement SAMBA RESILLE (FETE DE LA MUSIQUE) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE