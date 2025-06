SAM’BALADE Montcresson 6 juillet 2025 09:30

Loiret

SAM’BALADE 25 Rue de Verdun Montcresson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Course à pied

Course à pied sur route et chemin. Départ 9h30. 2 boucles de 5km. Informations samruntrail@gmail.com .

25 Rue de Verdun

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire samruntrail@gmail.com

English :

Running

German :

Laufen

Italiano :

In corsa

Espanol :

Ejecutar

L’événement SAM’BALADE Montcresson a été mis à jour le 2025-06-24 par OT GATINAIS SUD