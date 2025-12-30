SAMBO LE PETIT LION THEATRE AKTEON – MONTREUIL Montreuil

SAMBO LE PETIT LION Début : 2026-01-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 15 févrierSamedi/Dimanche A 17hA partir d’1 anUn spectacle interactif de conte en musique et en chanson dans la savane africaine, en compagnie d’un petit lion pas comme les autres.Sambo est un petit lion exceptionnel. Contrairement aux lions qui rugissent, Sambo adore chanter. À l’inverse des autres petits, Sambo n’a pas de doudou. Mais sans doudou, comment est-il consolé quand il est triste? Sans doudou, qu’est ce qui se passe quand il a peur ou n’arrive pas à faire dodo? A partir d’ une histoire, nous irons à la découverte du quotidien de ce petit lion exceptionnel.En compagnie de marionnettes, d’instruments de musique ( djembé, balafon et sanza), c’est en chantant ou en tapant dans les mains que nous séjournerons chez Sambo dans la savane africaine.Durée 30 mnCompagnie VeenemEcrit et interprété par Bibata ROAMBA La presse en parle Au travers de la journée de Sambo, le petit lion,elle va faire découvrir aux enfants les instruments de son pays (djembé, balafon et sanza) et certaines comptines, tout en les faisant participer, ce qui est très gai. […] Ici pas de vidéo, de bande son ou d’effets lumière. Quelques tapis africains, des marionnettes artisanales, la voix, la gentillesse, les mimes de Bibata Roamba suffisent à emmener les enfants dans la savane. Un voyage à partager avec eux ! » La Muse

THEATRE AKTEON – MONTREUIL 88 RUE ALEXIS PESNON 93100 Montreuil 93