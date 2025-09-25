Sambras, concert du Caveau de la Gare Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

« Le Caveau de la Gare organise son prochain spectacle le jeudi 25 Septembre 2025 à 20h30 à la Salle du cinéma Atmosphère de Capdenac-Gare avec le groupe SAMBRAS.

SAMBRAS, c’est trois types qui déballent leurs chansons comme autant de tranches de vie avec de vrais morceaux d’humour et de tendresse.

Leur jeu de scène généreux s’appuie sur un échange constant avec le public. Une musique particulièrement festive et dynamique, comme « Je suis occitan » qui totalise près de 50.000 vues sur YouTube. Une soirée très rythmée vous attend avec le Groupe SAMBRAS.

A la fin du spectacle, une tombola gratuite vous offrira 2 places de cinéma, valables dans les salles de Capdenac ou de Figeac,

Et l’entrée reste traditionnellement en libre participation ! » .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 80 76 05 48

English :

« Le Caveau de la Gare » is organizing its next show on Thursday, September 25, 2025 at 8:30pm at the Atmosphère cinema in Capdenac-Gare with the group SAMBRAS.

German :

« Le Caveau de la Gare » organisiert seine nächste Show am Donnerstag, den 25. September 2025 um 20:30 Uhr im Saal des Atmosphère-Kinos in Capdenac-Gare mit der Gruppe SAMBRAS.

Italiano :

« Il Caveau de la Gare organizza il suo prossimo spettacolo giovedì 25 settembre 2025 alle 20.30 al cinema Atmosphère di Capdenac-Gare con il gruppo SAMBRAS.

Espanol :

» El Caveau de la Gare organiza su próximo espectáculo el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 20h30 en el cine Atmosphère de Capdenac-Gare con el grupo SAMBRAS.

