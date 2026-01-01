Samdi , c’est ciné Le Mans
Samdi , c’est ciné Le Mans samedi 31 janvier 2026.
Samdi , c’est ciné
Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Projection
Une invitation à (re)découvrir Snowpiercer, un film saisissant qui explore la survie et la lutte pour l’équilibre dans un monde figé par le froid. Une réflexion puissante sur la résilience humaine face à l’adversité.
15h Aragon
À partir de 12 ans .
Médiathèque Aragon Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Samdi , c’est ciné Le Mans a été mis à jour le 2025-12-31 par CDT72