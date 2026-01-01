Samdi , c’est ciné Le Mans

Samdi , c’est ciné

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Projection

Une invitation à (re)découvrir Snowpiercer, un film saisissant qui explore la survie et la lutte pour l’équilibre dans un monde figé par le froid. Une réflexion puissante sur la résilience humaine face à l’adversité.

15h Aragon

À partir de 12 ans .

Médiathèque Aragon Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

