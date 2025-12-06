Sam’di de …découvrir la mythologie Decazeville

Sam’di de …découvrir la mythologie

Médiathèque Decazeville

Pour les 9-12 ans, venez découvrir ou redécouvrir la mythologie grecque avec Percy Jackson, comprendre les traces laissées par les mythes encore aujourd’hui et appréhender les interprétations et les adaptations de ces légendes.

