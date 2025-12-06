Sam’di de … jouer dans la yourte

Decazeville Aveyron

Pour les 2-3 ans, un espace comme un cocon, un abri où partager des lectures et découvrir l’univers d’Isabelle Simler, auteure et illustratrice d’albums jeunesse. Prêté par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron jauge limitée, sur inscription.

Médiathèques du Bassin 05 65 43 75 25 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 75 25

