Sam’di de … signer des comptines

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Médiathèque Decazeville 15h

Venez partager un moment familial autour des comptines enfantines en les accompagnant de signes

Jauge limitée, sur inscription. Public 3 à 5 ans

Médiathèques du Bassin 05 65 43 75 25 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 75 25

