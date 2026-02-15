Sam’di de … signer des comptines Decazeville

Sam’di de … signer des comptines Decazeville samedi 18 avril 2026.

Decazeville Aveyron

Gratuit

Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

2026-04-18

Médiathèque Decazeville 15h
Venez partager un moment familial autour des comptines enfantines en les accompagnant de signes
Jauge limitée, sur inscription. Public 3 à 5 ans
Médiathèques du Bassin 05 65 43 75 25   .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 75 25 

