SAME OLD SONGS · Maud Blandel Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
jeudi 28 janvier 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
SAME OLD SONGS · Maud Blandel Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande 28 et 29 janvier 2027 Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Inspirée de TROIS GUINÉES de Virginia Woolf, Maud Blandel explore un monde instable où les formes du pouvoir circulent et se défont.
Et si le réel pouvait se dérégler ?
Inspirée de TROIS GUINÉES de Virginia Woolf, écrit à la veille de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte où guerre et pouvoir masculin sont étroitement liés, Maud Blandel explore un monde instable où les formes du pouvoir circulent et se défont.
Entre satire, grotesque et hallucination, trois danseuses déploient une parade où les corps se transforment, les rythmes se fissurent et les repères vacillent. Une pièce puissante et facétieuse qui interroge les liens entre violence et patriarcat.
_En partenariat avec le festival Waterproof, plongez dans la danse ! du 27 janv. au 6 fév. 2027_
_Waterproof est co-piloté par le Triangle, Cité de la danse et Danse à tous les étages – CDCNi tinérant en Bretagne, L’intervalle – Scène de territoire de Noyal-sur-Vilaine, l’Opéra de Rennes. Il est co-construit par une trentaine d’acteur·ices culturel·les du Pays de Rennes._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-28T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-29T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755311-same-old-songs-waterproof
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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