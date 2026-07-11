jeudi 28 janvier 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

SAME OLD SONGS · Maud Blandel Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 28 et 29 janvier 2027

Inspirée de TROIS GUINÉES de Virginia Woolf, Maud Blandel explore un monde instable où les formes du pouvoir circulent et se défont.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-29T21:30:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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