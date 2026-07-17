SAME OLD SONGS · Maud Blandel, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

SAME OLD SONGS · Maud Blandel 28 et 29 janvier 2027 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00

Et si le réel pouvait se dérégler ?

Inspirée de TROIS GUINÉES de Virginia Woolf, écrit à la veille de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte où guerre et pouvoir masculin sont étroitement liés, Maud Blandel explore un monde instable où les formes du pouvoir circulent et se défont.

Entre satire, grotesque et hallucination, trois danseuses déploient une parade où les corps se transforment, les rythmes se fissurent et les repères vacillent. Une pièce puissante et facétieuse qui interroge les liens entre violence et patriarcat.

En partenariat avec le festival Waterproof, plongez dans la danse ! du 27 janv. au 6 fév. 2027

Waterproof est co-piloté par le Triangle, Cité de la danse et Danse à tous les étages – CDCNi tinérant en Bretagne, L’intervalle – Scène de territoire de Noyal-sur-Vilaine, l’Opéra de Rennes. Il est co-construit par une trentaine d’acteur·ices culturel·les du Pays de Rennes.

Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755311-same-old-songs-waterproof »}]

Inspirée de TROIS GUINÉES de Virginia Woolf, Maud Blandel explore un monde instable où les formes du pouvoir circulent et se défont.

Elie Grappe