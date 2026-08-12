samedi 15 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Samedi 15 août | Dj Set 100% vinyles avec Monsieur Prescovic Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 15 août, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Plongez dans un voyage musical à travers les décennies, là où chaque vinyle raconte une histoire.

Samedi 15 août | Dj Set 100% vinyles avec Monsieur Prescovic

19h00 – 23h00

Plongez dans un voyage musical à travers les décennies, là où chaque vinyle raconte une histoire.

Des airs emblématiques des années 60 aux tubes incontournables des années 80, Mr Prescovic vous embarque pour une soirée pleine de souvenirs, de pépites oubliées et de mélodies qui traversent les générations.

Un moment hors du temps, entre yé-yé, pop, rock et trésors cachés… le tout accompagné d’un bon verre, de tapas et de la douceur des soirées d’été à la Guinguette. ✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-15T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-15T23:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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